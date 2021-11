De Biasi: “Napoli, Inter e Milan si giocheranno lo scudetto. Spalletti…”

Intervenuto ai microfoni di Radio Marte, Gianni De Biasi ha parlato così del Napoli e della corsa scudetto: le parole del CT dell'Azerbaigian

"Il Napoli non lo considero una sorpresa per il campionato, perché ha già un buon bottino di punti di vantaggio. Insieme al Milan e all'Inter lotterà fino alla fine per il primo posto. Non penso che la Juventus possa rientrare in corsa, 16 punti di distacco da 2 squadre sono tanti. A parte l'altra sera in Champions League non l'ho mai vista recitare da protagonista. Spalletti si è inserito molto bene nel contesto, ha dato una quadratura in modo veloce al Napoli e credo che abbia tutte le carte in regola per lottare fino alla fine. Se fossi nei panni di Spalletti chi tiferei tra Inter e Milan? Penserei innanzitutto di portare i 3 punti contro il Verona senza concentrarmi sugli altri. Li guarderei senza strapparmi i capelli, l'importante è che il Napoli vinca".