Ronald De Boer: “Giocatori concentrati sulla Nazionale. Spero che De Vrij e Depay…”

Il fratello del tecnico dell'Olanda Fran De Boer, Ronald, ha parlato dei giocatori che stanno per scendere in campo per l'Europeo

Andrea Della Sala

Il fratello del tecnico dell'Olanda Fran De Boer, Ronald, ha parlato dei giocatori che stanno per scendere in campo per l'Europeo che devono essere concentrati sulla Nazionale:

"Certo, come giocatore, sei molto felice se puoi firmare un contratto da un milione di dollari. Quella è un'assicurazione per dopo. Ma una volta in campo non puoi pensarci, soprattutto non con gli Orange. Poi hai già raggiunto il massimo. Hai già uno status. L'onore è la cosa più importante. Almeno, è così che dovrebbe essere."

"Immagino che De Vrij e Memphis abbiano discusso coi loro agenti da un po'. Sono due ragazzi maturi. È importante che le preoccupazioni con i trasferimenti vengano definite il più possibile prima dell'inizio del torneo. Perché poi l'attenzione deve essere tutta sul calcio".

(voetbalprimeur)