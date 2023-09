R. De Boer: “Klaassen all’Inter? Fantastico per lui, ma non c’è nessuna logica”

Davy Klaassen è passato all'Inter nell'ultimo giorno del mercato. Ronald de Boer dice a Ziggo Sport di avere dubbi sul trasferimento. "Penso che sia fantastico per Davy, ma non ne capisco bene la logica".

"L'ho visto all'età di quindici, sedici anni. L'ho visto crescere. Ha avuto una grande carriera, gli auguro il meglio. Merita un bel passo avanti a fine carriera. Ma, ripeto, non vedo la logica. Credo volesse giocare sempre e non voleva stare in panchina all'Ajax. Forse si sentiva troppo bene per questo, quindi voleva fare un bel passo avanti".