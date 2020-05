De Bruyne spaventa il City: “Troppi due anni senza Champions. Potrei pensarci se…”

Il centrocampista belga Kevin de Bruyne, 28 anni, ha lasciato intendere che potrebbe lasciare il Manchester City se fosse rispettato il divieto imposto al club di partecipare per due anni alle Coppe europee. In un’intervista al quotidiano Het Laatste Nieuws, rilanciata dal Manchester Evening News, il nazionale ha affermato che un’assenza di due anni dall’Europa – ed in particolare dal palcoscenico della Champions League – potrebbe vederlo in partenza dal club inglese, mentre una pausa di un anno potrebbe essere gestibile. “Certo due anni senza Champions sarebbero davvero lunghi, se la squalifica fosse di un solo anno potrei pensarci, ma due sono troppi. Negli ultimi anni ci sono state molte squadre che mi hanno cercato. Ma ad essere sincero, sono molto contento al City“.

Lo scorso febbraio la Uefa ha escluso il City per due stagioni come punizione per aver violato le regole del Fair Play finanziario. Il club ha presentato ricorso contro la sentenza, appellandosi al Tribunale di arbitrato dello sport (Tas), dicendosi fiducioso che la decisione sarà annullata da una corte indipendente.

(ANSA-hln.be)