De Calò: “Inter, ora Lautaro è la punta di diamante. Ma occhio al rendimento di Thuram”

I suoi gol in più possono compensare quelli che arriveranno eventualmente in meno dai nuovi compagni. Ma occhio al rendimento di Thuram. Dopo aver rotto il ghiaccio con l’Inter contro la Fiorentina, Marcus – subentrando all’infortunato Giroud – ha segnato anche il suo primo gol con la maglia della Francia, sotto gli occhi di papà Lilian. Inzaghi è un maestro nel valorizzare i suoi giocatori. Basta vedere Darmian, Acerbi e Dimarco, ma anche Calhanoglu e Barella, per non dire dell’imprendibile Dumfries autore dei tre assist per i tre gol olandesi dell’altra sera. Da buon capitano, Lautaro comanda il gruppo.

Nel debutto per le qualificazioni mondiali Scaloni l’ha promosso titolare al posto di Julian Alvarez, protagonista in Qatar. È un riconoscimento dello stato di grazia del capitano dell’Inter. Nel derby di sabato prossimo ci sarà una seria controprova. Il Milan, sul mercato, si è rinforzato anche fisicamente a centrocampo dove di solito finiva schiantato dai nerazzurri. Troppe volte Pioli ha perso il derby più o meno allo stesso modo, come se il Milan non fosse capace di imparare qualcosa dalle sconfitte. Negli ultimi faccia a faccia, era stato proprio Lautaro a marcare quasi subito la differenza con i rossoneri. Se Pioli non riuscirà a trovare delle contromisure, El Toro è capace di farlo ancora. E in questo modo potrebbe prendere il largo.

