De Calò: “L’Inter sta filando via meglio di tutti. Momento magico per gli attaccanti”

Il giornalista de La Gazzetta dello Sport Alessandro De Calò ha analizzato il momento delle italiane dopo la gare delle nazionali

"Tra qualche settimana cominceremo a capire di più. I primi due turni di A non sono stati certo una falsa partenza. Qualcosa di autentico rimane, in quello che abbiamo visto. Però sono tracce. Appunti. Fragili occupazioni di spazi. Il vero campionato comincerà alla fine della prossima settimana, con la terza giornata. Sarà subito un tuffo carpiato nel vivo della stagione, perché tra la A e le coppe europee si giocheranno sette partite in 20 giorni. Alla fine di questa accelerazione niente sarà più come prima, la gerarchia di adesso lascerà posto a qualcosa di solido e consolidato".

"Ho l’impressione che l’Inter stia filando via meglio di tutti. Dopo averlo visto in azione a Strasburgo contro la Francia, l’inviato dell’Equipe ha scomodato l’aggettivo “Immense” per definire Edin Dzeko. Non c’è bisogno di traduzioni. Il momento magico degli attaccanti nerazzurri scavalca i confini e balla tra i continenti: Lautaro Martinez e il Tucu Correa sono andati a segno contro il Venezuela nella prima uscita argentina da campione d’America. Incombe il problema dei tempi di rientro dei sudamericani, ma il calendario che aspetta Simone Inzaghi è abbastanza praticabile. Il debutto in Champions col Real di Ancelotti resta chiuso come un morbido sandwich tra gli impegni con Samp e Bologna. Siamo in comfort zone".