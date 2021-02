De Calò: “Inter, un segreto nello scatto in avanti. Eriksen? Dal derby lo guardano diversamente”

Il giornalista ha parlato sulle pagine de La Gazzetta dello Sport della riscoperta dei due giocatori da parte del tecnico dell'Inter

"Il “non” mercato dell’Inter in gennaio forse è il vero segreto dello scatto in avanti di Antonio Conte. Dovendo utilizzare i giocatori a disposizione – non uno in meno, niente di più – il tecnico si è convinto a togliere dal freezer Christian Eriksen e Ivan Perisic. Una volta scongelati e rigenerati, i due hanno dimostrato di saper essere, anche in tandem, il sostanziale valore aggiunto nelle ultime felici uscite dei nerazzurri. In mezzo alla tempesta che attraversa la proprietà cinese e lascia il futuro del club appeso a un punto interrogativo, è come se l’Inter si fosse scrollata di dosso gli ultimi alibi e avesse preso coscienza di tutta la propria forza, di ogni vera risorsa".