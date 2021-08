De Canio: “Scudetto? Questa Inter può essere assolutamente competitiva anche se…”

L'ex allenatore Luigi De Canio ha risposto così alla domanda sulla griglia di partenza della nuova Serie A

"Sarebbe arricchita, davanti in assoluto no. Basta che qualcuno non renda per quanto vale o un problema fisico e si va ad inficiare il rendimento... Di sicuro sulla carta Juventus e Inter lo scorso anno erano squadre da battere, e così rimarranno anche in questo. Però non so se andranno speditamente: c'è il Napoli che non ha cambiato molto e non penso lo farà, con una rosa ancor più cementata ed arricchita dal valore di un allenatore di grande qualità ed esperienza, senza nulla togliere a Gattuso".