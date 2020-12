De Canio: “Conte? Non l’ho mai visto come integralista. Secondo me cerca…”

Intervenuto ai microfoni di TMW Radio, Luigi De Canio, che con Antonio Conte ha lavorato a Siena, ha discusso del tanto chiacchierato eventuale piano B dell’allenatore dell’Inter:

“Conte? Lui si allena anche con la squadra per questo (la difesa a quattro, ndr). Non l’ho mai visto come un integralista convinto. Mi ricordo che parlava anche di un 4-2-4 ai tempi della Juve e non essendo stato accontentato è andato via. Poi ha giocato a tre dietro, con due esterni altissimi. Immagino che abbia in mente più cose e cerchi di portare avanti la sua idea di calcio“.

(Fonte: TMW Radio)