De Carolis: “Vista brutta Inter, ma non molla mai. I nerazzurri non hanno più…”

Intervenuto ai microfoni di Tutti Convocati, Guido De Carolis, vicecaporedattore del Corriere della Sera, ha commentato quanto accaduto a San Siro tra Inter e Torino:

“L’Inter ha dimostrato di essere una squadra che non molla mai, i cambi l’hanno aiutata e nell’ultima mezz’ora è uscita alla grande e questo fa ben sperare in vista del Real Madrid. Dopo aver preso il primo gol il Torino è crollato, ma oggi aveva tante assenze e ha perso anche Belotti, era una squadra in grande difficoltà. A lunghi tratti abbiamo visto una brutta Inter e i problemi sono tanti, soprattutto dietro. La solidità difensiva dell’anno scorso non c’è più ed è un problema soprattutto in chiave europeo, ma non si può dire che i nerazzurri non abbiano un gioco. Se il bicchiere dietro è mezzo pieno, davanti l’attacco c’è e funziona benissimo e anche oggi lo ha dimostrato“.

(Fonte: Tutti Convocati)