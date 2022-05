De Carolis: “Inter, Lukaku è una possibilità concreta. Uno di questi 4 big può partire”

Intervenuto su Calciomercato.it, il giornalista del Corriere della Sera Guido De Carolis ha parlato del mercato dell'Inter e delle trattative

PERISIC – “La politica del club è stata sempre abbastanza chiara: il giocatore chiedeva una cifra e l’Inter ne offriva un’altra. Per questo i nerazzurri hanno speso per Gosens, non c’è mai stata una vera trattativa fra l’Inter e Perisic tant’è vero che il croato l’ha detto a chiare lettere. Il giocatore, d’altra parte, sa benissimo cosa offrono i nerazzurri. A gennaio, va detto anche, non aveva tante offerte. Se ne può andare e può andare alla Juventus, bisogna dirlo a chiare lettere. Non c’è stato ancora il meeting per il rinnovo, il club non vuole andare oltre i 4,5 milioni, il giocatore ne chiede 6. C’è la Juve, c’è anche il Chelsea. Ad oggi il rinnovo è abbastanza lontano“.