De Cosmi: “Inzaghi, rinnovo non casuale. Bellanova? Inter, acquisto adeguato”

Roberto De Cosmi è intervenuto nel corso della trasmissione 'Maracanà' su TMW Radio per parlare di Bellanova , esterno del Cagliari e promesso sposo dell'Inter:

"Il Made in Italy deve essere spinto. Vengo da una manifestazione di tanti 2011, dove ci sono prospetti molto incoraggianti. Credo che il bacino italiano possa e debba dare tanto alle nazionali italiane. Club Italia deve dare una spinta importante ma si deve lavorare tutti uniti anche con il mondo dilettantistico. Inzaghi? Il rinnovo non è casuale ma scaturito da un lavoro importante fatto col suo staff. E' un ragazzo che ha valorizzato molti giovani, anche alla Lazio e l'inserimento di Bellanova credo che sia adeguato. Bisogna avere il coraggio nel credere in questi profili".