De Grandis: “Bologna gioca bene ma l’Inter è uscita dal momento difficile e…”

"Il Bologna è una squadra che gioca bene e viene da una striscia di prestazioni di livello. Credo che l'Inter sia uscita dalle sue difficoltà. In questo weekend chi rischia è il Milan. L'Atalanta è forte nonostante la sconfitta contro il Lecce. ha fatto grandi partite contro Juve e Lazio in trasferta. Non sarà facile neanche per Lazio e Roma che affrontano penultima e ultima in classifica"