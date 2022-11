De Grandis: “Dimarco? Mette qualità in campo per l’Inter. Prima dell’assist…”

"Ha creato la prima occasione da gol, poi ha fatto l'assist per il secondo gol. Fa sempre la differenza, mette qualità in campo". Questo il commento di Stefano De Grandis, ospite di Sky Sport, a proposito della prestazione di Federico Dimarco in Atalanta-Inter. Il laterale mancino di Inzaghi si è confermato su livelli soddisfacenti e per lui sono arrivati complimenti meritati.