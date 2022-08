De Grandis: “Gagliardini dall’inizio ci poteva stare, il problema dell’Inter è un altro”

Stefano De Grandis, dagli studi di Sky Sport, è tornato ad analizzare la sconfitta dell'Inter sul campo della Lazio: "Avendo seguito molto Inzaghi, devo dire che molto spesso le partite le prepara bene. Il fatto che all'inizio metta Gagliardini su Milinkovic-Savic secondo me ci può stare. Quello che critico di più sono i cambi: la sua parte migliore non è la lettura della partita. Non lo puoi levare Dumfries, che sta sfondando la Lazio sulla fascia e che ha rischiato di capovolgere il risultato. I cambi li puoi fare anche alla fine del primo tempo: Dimarco e Gagliardini stavano giocando male, li puoi togliere, non c'è bisogno di aspettare il 60' o un'ammonizione per fare il primo cambio. Se quelli che fanno girare la squadra giocano bene, l'Inter è più forte delle altre. Inzaghi può aver sbagliato, ma alcuni giocatori in campo hanno fatto una partita ben al di sotto delle loro potenzialità".