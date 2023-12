De Grandis: “L’Inter rispetta la Juve. Calha a 0 dal Milan, affare che pesa”

Il noto giornalista Stefano De Grandis in studio a Sky Sport ha parlato così del 3-0 dell'Inter sul campo del Napoli. "L’Inter è una squadra che fa tanti gol anche se ha la miglior difesa del campionato. L’Inter per me nel gioco ha ancora qualcosa in più della Juventus. I nerazzurri giocano un calcio spettacolare, ma si è visto nello scontro diretto: l’Inter rispetta i bianconeri. Il mercato sta funzionando e si è visto in questi anni, vedi le parate di Sommer ieri. Ha fatto una partita incredibile il portiere. Calhanoglu è un altro giocatore arrivato a 0, perso dal Milan tra l’altro, è un regista pazzesco e penso sia un addio che pesa più rispetto a quello di Donnarumma. E Thuram non sono solo 5 gol, gioca sempre bene proprio, è fantastico. Lautaro è sempre più uomo squadra e lo dimostra anche la palla di Barella", le sue parole.