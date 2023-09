De Grandis: “L’Inter ha un solo limite. Dimarco? Terzino sinistro più forte in Italia”

"Sono convinto che l'Inter sia la più forte del campionato, lo pensavo anche ad inizio stagione, pensavo che se la giocasse col Napoli ma non sapevo che Thuram fosse così bravo, non lo anticipi mai e difende bene la palla. Il Napoli può rientrare, non credo che la Juve possa giocarsela. Sull'Inter ho una sensazione: ogni volta che gioca partite vere contro avversari tosti, tipo i derby e il cammino in Champions, va sempre bene. Sbaglia quando si sente troppo superiore, oggi con l'Empoli ha iniziato bene con 3 tiri in porta, poi ha cominciato ad andare col piccolo trotto e se non trova un gol da fuori area Dimarco diventa una partita complicata. Con la Real Sociedad la stessa cosa, l'Inter mi è sembrata presuntuosa, questo è l'unico limite che vedo. Dimarco è il terzino sinistro più forte in Italia, 3 assist e 1 gol finora"