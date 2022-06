De Grandis: “L’Inter con Lukaku avrebbe vinto lo scudetto. Chi scelgo tra lui e Dybala”

In studio a Sky Sport, il noto giornalista Stefano De Grandis ha parlato così delle piste Romelu Lukaku e Paulo Dybala per l’attacco dell’Inter: “Se Lukaku quest’anno fosse stato all’Inter, lo scudetto lo avrebbero vinto i nerazzurri. Tra lui e Dybala io scelgo Lukaku”, le sue dichiarazioni sui due. Per Sky, uno è alternativo all’altro per l’attacco di Simone Inzaghi.