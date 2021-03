De Grandis: “Inter macchina da guerra. Ha il centrocampo più forte della Juve”

Le considerazioni dell'opinionista negli studi di Sky Sport a proposito dei nerazzurri di Conte primi in classifica

Stefano De Grandis, negli studi di Sky Sport, ha parlato delle chance scudetto dell'Inter di Antonio Conte. Queste le sue considerazioni: "L'Inter sembra diventata una macchina da guerra, non vedo un settore del campo che ha punti deboli. La difesa è impermeabile, non prende più gol. L'attacco ha quei numeri lì di cui parlano tutti e uno dei due è il più decisivo del campionato nettamente, Lukaku. Il centrocampo mi sembra qualitativo ed è più forte del centrocampo della Juve. Se devo parlare del Milan, lo avevo visto in calo ma contro la Roma mi è piaciuta energia e vitalità dei rossoneri. Entusiasmo è un termine che alla Juve non applicherei mai, non mi viene come collegamento".