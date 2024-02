In studio a Sky Sport, il noto giornalista Stefano De Grandis ha parlato così della corsa scudetto dopo i risultati del weekend

In studio a Sky Sport, il noto giornalista Stefano De Grandis ha parlato così della corsa scudetto. “L’Inter va serena a giocare la Champions League ora, le strane alleate sono Juve e Milan per lo scudetto. Il vantaggio è di +9 ora, le inseguitrici vanno piano in questo momento. Bastoni a volte con la Salernitana era anche più alto di Carlos Augusto, il suo piede è più da centrocampista che da difensore”, le sue dichiarazioni sui nerazzurri di Simone Inzaghi.