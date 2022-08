De Grandis: “Inter, pesa questa cessione. Scorso scudetto perso in due gare”

In studio a Sky Sport, il giornalista Stefano De Grandis ha parlato così dell’Inter verso l'inizio della nuova stagione: “Delle cessioni quella che pesa è Perisic, perché Gosens ancora non ha dimostrato di essere quello dell’Atalanta. L’Inter ha perso punti soprattutto quando mancava il regista, Brozovic, ora ha preso Asllani che è un colpo intelligente. I nerazzurri hanno perso lo scudetto in due partite, in rimonta, entrambe: il derby e a Bologna. Lì si è perso lo scudetto, l’Inter deve migliorare nella concentrazione, dall’inizio alla fine”, le sue parole.