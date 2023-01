De Grandis: “Lautaro bravo ma non vale 100 mln, Dzeko gli è superiore e…”

"Lautaro viene spesso celebrato come un campione da 100 mln ma non li vale per me, è bravo sicuramente ma Dzeko, anche per una questione mentale, gli è superiore. Lautaro è un bravissimo stoccatore, dei 3 (Dzeko e Lukaku, ndr) è quello che calcia meglio in porta. La coppia Lukaku-Dzeko funziona e non la toccherei"