VIDEO FCIN1908 / Inter, ovazione per Thuram: i cori e le parole di Marcus

Negli studi di Sky Sport 24, Stefano De Grandis è tornato sulla vittoria dello scudetto dell'Inter, che ieri ha festeggiato per le strade di Milano insieme a una folla oceanica.

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Ecco le parole del giornalista:

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"L'Inter per il futuro ha meno problemi, Juventus, Milan e Napoli devono cambiare allenatore. I nerazzurri possono rinforzarsi. Direi che l'Inter festeggia e le altre riflettono".

(Fonte: Sky Sport)