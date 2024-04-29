Negli studi di Sky Sport 24, Stefano De Grandis è tornato sulla vittoria dello scudetto dell'Inter, che ieri ha festeggiato per le strade di Milano

Marco Macca
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Negli studi di Sky Sport 24, Stefano De Grandis è tornato sulla vittoria dello scudetto dell'Inter, che ieri ha festeggiato per le strade di Milano insieme a una folla oceanica.

FC Internazionale v Torino FC - Serie A TIM
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Ecco le parole del giornalista:

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"L'Inter per il futuro ha meno problemi, Juventus, Milan e Napoli devono cambiare allenatore. I nerazzurri possono rinforzarsi. Direi che l'Inter festeggia e le altre riflettono".

(Fonte: Sky Sport)

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