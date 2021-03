De Grandis: “Inter, vittoria fondamentale ma Lukaku oggi assente ingiustificato”

Stefano De Grandis, intervenuto a Sky Sport, ha commentato così il successo dell'Inter contro l'Atalanta

"Skriniar e D'Ambrosio giocavano una partita per uno, si alternavano ma poi le pedine hanno vinto i ballottaggi. Conte ha messo in piedi la squadra perfetta e ora non sembra fermarsi".

"I paragoni con Mourinho e la sua prima Juve non fanno altro che inorgoglire Conte, questo è sicuro. Secondo me, nell'undici, l'Inter oggi è più forte della Juventus di oggi. Conte sta capitalizzando il vantaggio di giocare una volta a settimana, la Juve è talmente abituata a fare due percorsi insieme e non mi pare che quando è arrivata in finale poi non abbia vinto lo scudetto. Conte, secondo me, teme più la Juve del Milan".