De Grandis: “Lukaku devastante: vale metà Inter. In caso di cessione…”

Intervenuto ai microfoni di Sky Sport, Stefano De Grandis ha parlato così della possibile cessione di Lukaku da parte dell'Inter

"Da un punto di vista tecnico l'Inter non deve vendere Lukaku, non ci sono dubbi. È stato metà squadra. È esistita un'Inter con Lukaku e un'Inter senza. Senza è andata bene ma con lui la squadra è stata devastante. Il belga è stato centravanti, boa, punto di riferimento e aiuto per Lautaro che senza di lui non sarebbe stato così forte. Romelu ha segnato trenta gol in una stagione ed è stato fantastico, l'uomo che ha vinto lo scudetto e il club nerazzurro con lui potrebbe riprovarci. Senza di lui sarebbe un'altra storia. Se si guarda poi dal punto di vista di Lukaku andare nella squadra che ha vinto la CL farebbe ovviamente piacere a tutti. Ma lui a Milano è stato il re e il re non molla la corona. Ha permesso all'Inter di vincere e potrebbe ancora misurarsi con Ibra e Ronaldo, non sembra poco. Può misurarsi in CL dove le italiane vanno male e potrebbe aiutare l'Inter a fare qualcosa con una squadra rodata. Il Chelsea lo prenderebbe la terza volta ma nelle prime due occasioni non era andata benissimo: corsi e ricorsi a volte non pagano. Poi pare abbia anche legato molto con Inzaghi: lasciarlo senza significherebbe dover ricostruire l'attacco".