De Grandis: “Supercoppa sarà decisa da episodi. Lukaku? Quest’anno sembra…”

"Dico una cosa banale: è un derby, l'Inter giocava meglio l'anno scorso e ha vinto il Milan. Sarà una partita legata agli episodi, se fossero arrivate entrambe in condizioni migliori, ci si poteva aspettare un livello qualitativo e di spettacolarità maggiore. Il Milan non ha attaccanti che segnano, gli ultimi gol li hanno segnati Kalulu, Calabria, Pobega. Non c'è una fase offensiva forte. L'Inter ha Lukaku che sembra il parente povero di quello di due anni fa, non controlla più una palla. Fare un pronostico è arduo"