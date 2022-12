De Grandis: “Lukaku? Non dico pessimismo ma c’è un po’ di preoccupazione perché…”

"Inzaghi deve puntare sulla voglia di riscatto di Lukaku ma bisogna vedere come reagirà dopo un Mondiale flop e una stagione flop per un sacco di infortuni e problemi. L'Inter può dargli la possibilità di rifarsi, però allo stesso tempo c'è un po' di sofferenza e preoccupazione. Non dico pessimismo ma secondo me sente le ferite sulla pelle di quest'ultimo periodo"