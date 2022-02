De Grandis: “Derby, con Lukaku l’Inter avrebbe vinto con 3 gol di scarto. No allarmi perché…”

A Sky Sport 24, Stefano De Grandis è tornato sulla sconfitta dell'Inter sabato pomeriggio nel derby contro il Milan

"Con Lukaku l'Inter nel derby avrebbe vinto con tre gol di scarto. Una volta passata in vantaggio, con il Milan a spingere, con Rom si sarebbero sfruttati meglio gli spazi. Ai nerazzurri è mancata la capacità di ammazzare la partita. Ma non me la sento di gridare allarme, visto che per 70' la squadra di Inzaghi ha giocato davvero meglio del Milan. E' sembra una squadra di livello superiore. Questi dati, alla lunga, portano punti di vantaggio. I cambi di Inzaghi sono stati discutibili, Perisic e Calhanoglu dovevano restare in campo".