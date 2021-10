De Grandis: “Inter ieri fortunata, Handa da rosso. E dico una cosa provocatoria su Inzaghi”

Intervenuto negli studi di Sky Sport, Stefano De Grandis ha commentato così la vittoria dell'Inter ieri sera contro il Sassuolo

"Mi viene subito in mente una cosa leggermente provocatoria: è più importante per un allenatore essere fortunato che bravo. Poi, Inzaghi è anche bravo. Però puoi fare anche due cambi prima e due dopo, oppure farli tutti e quattro insieme ed estrarre dal cilindro dopo 30'' il gol di un subentrato. Ma in questo non vedo tanta strategia ma molta fortuna: l'Inter ieri è stata fortunata. Di fatto, se ci fosse stata l'espulsione di Handanovic, che secondo me c'era, la partita l'avrebbe persa. Nella vittoria di ieri vedo bravura, cambi, rosa lunga e fortuna di più".