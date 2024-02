Match subito in discesa per la squadra di Gasperini che la sblocca al 16' con Pasalic e raddoppia al 43' con il calcio di rigore segnato da De Ketelaere. Nella ripresa proprio l'ex Milan firma il 3-0 al 76' - 5 gol in campionato per lui - mentre nel finale arriva il gol della bandiera della Lazio col rigore segnato da Immobile all'84'.