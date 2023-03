De Laurentiis: “Il calcio non si è rinnovato, è vecchio. Questo calcio è morto”

"Mi fa ridere quando mi danno del visionario. Siamo sempre schiavi del vecchio, se non fai l'imprenditore, ma il prenditore cerchi sempre le soluzioni del passato, non il futuro. Siamo tutti responsabili dell'allontanamento delle giovani generazioni dal calcio, il calcio non si è rinnovato, è vecchio. Io sono stato tra i primi a spingere per il Var. Ma chi se ne importa di viaggiare per la Conference o l’Europa League? Ma nessuno ne vuole parlare. Questo calcio non funziona ed è morto. Chi lo gestisce non ha interesse a farlo lievitare"