De Laurentiis positivo, notizia che non ha sorpreso: in ritiro un collaboratore era risultato positivo

Dopo l’Assemblea di Lega di Milano, il presidente del Napoli De Laurentiis ha comunicato la sua positività al Covid. La notizia ha creato scompiglio tra tutti i presidenti presenti e anche tra i giornalisti che sono stati a contatto col patron azzurro.

“La positività di De Laurentiis ha sorpreso, ma soltanto fino ad un certo punto. Nei giorni del ritiro di Castel di Sangro, il presidente è stata a stretto contatto con un suo collaboratore, risultato poi positivo al test per il Covid-19. Tuttavia la società non ha ritenuto di dover diffondere la notizia. Il dirigente, al momento, è in isolamento, ma non c’è certezza che il contagio del presidente sia legato a lui: anche a Capri, infatti, ci sono stati diversi casi di Covid. Intanto, ieri, Gattuso, lo staff e i giocatori, si sono sottoposti al tampone e l’esito arriverà oggi. La squadra non ha contatti col presidente da una decina di giorni. È confermata, comunque, l’amichevole di oggi, al San Paolo (ore 18) contro il Pescara. E dovrebbe essere confermata anche l’amichevole prevista per domenica sera, a Lisbona, contro lo Sporting, l’ultima prima dell’esordio in campionato, a Parma”, si legge su La Gazzetta dello Sport.