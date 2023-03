EDICOLA CDS – De Laurentiis senza freni: “Voglio tutto”. Dybala festeggia, juventini furiosi

La prima pagina del Corriere dello Sport in edicola martedì 7 marzo 2023 parla di De Laurentiis e di Dybala: eccola

"De Laurentiis senza freni: 'Voglio tutto. Scudetto e Champions a Napoli'". Recita così il titolo del taglio alto della prima pagina del Corriere dello Sport in edicola martedì 7 marzo 2023. "Il presidente che domina in Italia e all'estero alza l'asticella". La copertina è dedicata a Dybala: "Dybala festeggia, juventini furiosi. Paulo su Telegram: 'Non fatevi ingannare'".