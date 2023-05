De Laurentiis: “Luis Enrique vuole andare in Premier. Io posso dirgli che lì…”

"Luis Enrique vuole andare in Premier League, competiamo con campionati che sono più attraenti del nostro. Io posso dirgli che lì non c'è il golfo e non si mangia bene come da noi, ma più di questo...". Intervenendo in una trasmissione della Rai, il presidente del Napoli Aurelio De Laurentiis fa capire che ci sono complicazioni per arrivare al tecnico che più gli piace per sostituire Luciano Spalletti. Ma allora chi potrebbe essere il nuovo allenatore dei neocampioni d'Italia? "Stiamo valutando allenatori per il 4-3-3, ho valutato una decina di profili, sceglierò il migliore per proseguire il ciclo - spiega De Laurentiis -. Stiamo valutando allenatori per il 4-3-3 con i nostri giocatori straordinari che vogliamo tenere, ho valutato una decina di profili che si possono cimentare con questo modulo, sceglierò il migliore per proseguire il ciclo. Io voglio ancora seminare, e ho bisogno dell'appoggio di tutti i napoletani".