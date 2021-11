De Laurentiis: “Rinnovo Insigne? Mai forzato la mano, deve decidere lui”

Direttamente da piazza Plebiscito a Napoli, il presidente Aurelio De Laurentiis torna a parlare del futuro di Lorenzo Insigne

Direttamente da piazza Plebiscito a Napoli, il presidente Aurelio De Laurentiis torna a parlare del futuro di Lorenzo Insigne. Accostato anche all’Inter, l’attaccante è in scadenza al 30 giugno 2022. Ecco le dichiarazioni del numero uno del Napoli all’evento Race of the cure: “Insigne va bene, si parla, si discute. Non dipende da noi. Nella mia vita, nel cinema come nel calcio, non ho mai forzato la mano. Non forzare la mano significa lasciare decidere agli altri qual è la cosa migliore per la vita, carriera e futuro. Se Insigne penserà che la sua vita professionale debba concludersi a Napoli, noi siamo qui ad accoglierlo a braccia aperte. Se penserà che il suo percorso a Napoli sia finito, ce ne faremo tutti quanti una ragione, lui e noi che dovremo accettare la sua decisione”.