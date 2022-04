De Leo: “Mihajlovic si è commosso. Ci teneva tanto perché erano state mosse…”

Le parole dell'allenatore rossoblù al termine di Bologna-Inter

L 'Inter cade a Bologna dopo un buon primo tempo. Al termine della gara Emilio De Leo ha commentato la gara ai microfoni di Sky Sport: "Il nostro obiettivo era quello di avere la capacità di rialzare la testa davanti le difficoltà. Sapevamo che sarebbe stata una partita difficile, ma ora abbiamo tutte le risorse per rispondere agli episodi forti. Un po' di rimpianto c'è per la stagione, siamo riusciti a fare un ottimo girone di andata con un gruppo ben compatto".

"Anche la gestione delle gare si vede che abbiamo delle risorse buone da mettere in campo e per una buona parte dell'anno questo ci è mancato. Mihajlovic? Ha fatto i complimenti al gruppo e si è commosso, è stata per lui una soddisfazione incredibile. Ci teneva tantissimo perché erano state mosse delle piccole illazioni sull'impegno del Bologna e su questo lui non transige. Come lo ha fatto con il Milan e con la Juve, oggi l'abbiamo fatto anche con l'Inter. Quello che ha ribadito è che nessuno doveva permettersi di mettere in discussione questo".