Juventus, de Ligt: “Scudetto? Ce lo siamo tolto dalla testa. Serve un miracolo”

Il difensore olandese preferisce mantenere il basso profilo nonostante il recupero in classifica dei bianconeri

Matthijs de Ligt, difensore della Juventus, è intervenuto nel corso della trasmissione "Rondo", in onda sulla tv olandese Ziggo Sport: "A un certo punto eravamo 14 punti dietro la capolista, ci siamo tolti dalla testa già da un po' l'obiettivo scudetto. Abbiamo deciso di concentrarci sulla qualificazione in Champions League e da quel momento abbiamo iniziato a pensare partita per partita. Inter, Milan e Napoli hanno continuato a perdere dei punti e ora siamo solo a -7. Dovrebbe accadere un miracolo per vincere lo scudetto, ma la situazione è sicuramente migliorata rispetto a 13 partite fa".