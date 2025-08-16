È Andrea De Marco l’arbitro che curerà i rapporti tra la Can e i club di Serie A e B. Consapevole dell’importanza di una figura in grado di curare le relazioni e gli aggiornamenti tecnici per l’intera stagione sportiva, la FIGC ha individuato l’ex direttore di gara internazionale di Sestri Levante per promuovere un rapporto di proficua collaborazione tra la squadra arbitrale guidata dal designatore Gianluca Rocchi e le società dei primi due livelli professionistici italiani.