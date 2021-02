De Martino: “Dominio Lazio: Conte preoccupato, Barella-Hakimi in difficoltà. Rigore si può non dare”

Le parole del responsabile della comunicazione della Lazio dopo la sconfitta a San Siro contro l'Inter di Conte

Stefano De Martino , direttore della comunicazione della Lazio , ha analizzato ai microfoni della radio ufficiale del club biancoceleste, Lazio Style Channel, la sconfitta di San Siro contro l' Inter di ieri sera: "La sconfitta con l'Inter va analizzata. Ricalca quella con il Milan. La Lazio è andata a San Siro a proporre il suo gioco, a fare quello che sa fare, venendo da 6 vittorie di fila ed essendo rientrata nella corsa per le primissime posizioni. È chiaro che si sta assistendo a un campionato particolare, basti vedere Spezia – Milan, con i liguri che hanno vinto meritatamente contro una squadra conclamata. La Lazio ieri domina come successo col Milan ma esce sconfitta".

De Martino ha parlato anche dell'arbitraggio di Fabbri: "La sicurezza dell'arbitro sul rigore e il non andare al VAR per verificare forse ha innervosito la squadra. In campo tutti erano convinti che Hoedt avesse preso il pallone: un rigore che si può dare e non dare. Patric stesso ha fatto una buona gara, sul terzo gol si è trovato contro un grande giocatore come Lukaku che ha messo in difficoltà tanti difensori del campionato".