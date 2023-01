De Napoli: “Inter? Napoli favorito: Brozovic assenza pesantissima perché…”

«L’assenza di Brozovic è pesantissima per l’Inter. Inzaghi perde il suo metronomo, il faro, un giocatore fantastico, che detta gli schemi e al quale i compagni danno sempre la palla perché sanno che è nei piedi migliori e da lui qualcosa di buono accadrà. Penso che dovranno chiedere a Calhanoglu di abbassarsi qualche metro rispetto al solito perché poi in una squadra di calcio serve sempre chi fa partire il gioco e tra lui, Barella e Mkhitarian dovrà pensarci il turco. Il Napoli ha un centrocampo fortissimo con Zielinski o Ndombele, Lobotka e Anguissa. Mi rivedo in quest’ultimo per la forza, la volontà e l’abnegazione che ha nell’andare a recuperare palla, quella che era poi la mia caratteristica migliore. Lui è anche più bravo giacché dà alla squadra tanta qualità con i suoi inserimenti e la capacità di andare al tiro».

«Ho segnato pochi gol nella mia carriera, ma una volta stavo per beffare Zenga, lo salvò solo la traversa. Eravamo compagni in Nazionale e andai avanti a rinfacciargli per un po’ di tempo il fatto che aveva avuto solo fortuna (ride, ndr). Erano sempre belle sfide, combattute, oneste. Il giocatore con cui duellavo era più che altro Nicola Berti, aveva un cambio di passo eccezionale quindi dovevo cercare di andarci d’anticipo per non fargli prendere velocità. Ma mi ricordo come un incubo anche la marcatura che ogni tanto mi chiedevano di fare su Andreas Brehme: il tedesco era un motorino sulla fascia, andava su e giù senza fermarsi mai quindi da mediano dovevo sganciarmi per aiutare il nostro esterno. Per fermare quei due lì dovevo stare bene, mi preparavo al massimo perché erano sempre partite decisive e che mettevano in palio una fetta di scudetto proprio come accadrà questa sera a San Siro».