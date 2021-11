De Nicola (ex medico Napoli): “Osimhen? Potrebbero fare come con Gargano ma…”

Il dottor Alfonso De Nicola è intervenuto ai microfoni di CalcioNapoli24 TV per parlare delle ultime notizie sul Napoli e di Osimhen

"Gargano fu operato subito e non voleva fermarsi. Voleva subito allenarsi, doveva mettere la placchetta con le viti così come faranno con Osimhen se la frattura è scomposta. Feci anche una mascherina anche consigliatami dalla Dott.ssa Salerno e il Dott. Tartaro. Tempistiche? La calcificazione delle ossa facciali è più rapida, però deve fare attenzione a non prendere pallonate o altre botte. Se c'è interessamento dell'occhio è dura, situazione complessa. Questa è più brutta di Gargano, a Bari ci fu Perrotta che ebbe un problema simile. L'orbita prova un rigonfiamento all'occhio, ma non so cosa abbia. Si è fatto male a Milano, non so cosa possa accadere ora".