"Siamo sempre stati buoni con Acerbi, la favola, la risalita, quello che ha passato, però ribadisco che avevo un dubbio ci fosse qualche altro Acerbi e oggi ha mostrato una certa immaturità. Ricordiamo anche la vicenda Juan Jesus e non fu l'unico episodio, c'è stato un problema anche con la Nazionale. Vorrei che un giocatore di quell'età, di fronte allo sfottò normale di un tifoso che ha vinto la Champions, mostrasse il sorriso o una faccia seria e non facesse cose da bulletto"

"Questo conferma il 50% che noi sospettavamo di Acerbi ma che non vedevamo palesarsi. C'erano dei dubbi sui precedenti episodi, questa versione di Acerbi non mi piace. Normale che un tifoso possa sfotterti, non doveva rispondere così. Forse non comprendiamo il pacchetto in cui viviamo: giornalisti che criticano, pubblico che sfotte, giocatori milionari. Lui fa parte di un circuito, il pubblico ha la massima libertà di dire ciò che vuole. Se un giocatore dell'Inter sta sotto l'ombrellone e cantano 'Pedro Pedro', cos'è, deve reagire? Ma non scherziamo"