Massimiliano Allegri è finito al centro delle polemiche per alcuni atteggiamenti un po' sopra le righe nel corso e al termine della finale di Coppa Italia tra Juve e Atalanta. Intervenuto ai microfoni di TMW Radio, Paolo De Paola commenta così il comportamento del tecnico: "Vedendosi ormai stretto in un angolo, ha cacciato fuori Giuntoli in un modo volgare dai festeggiamenti e poi ha aggredito verbalmente e fisicamente il direttore di Tuttosport. Ci sono state le scuse della società, ma è stato un episodio scandaloso che non è un esempio".

"Me ne frega poco della Coppa Italia. Questa non salva la mediocrità di un allenatore che per tre anni ha fatto poco e si è attaccato a questa coppa come senso di riscatto. Non parliamo più di un allenatore ma di un farabutto. E' qualcosa da licenziamento in tronco, sono frasi violente. Non c'è da scherzarci su certe parole che ha usato e il comportamento tenuto. E' uno degli allenatori che guadagna di più, dovrebbe essere da esempio, un modello. Non si può più parlare di un allenatore, non appartiene più a quella categoria. La Juve lo deve licenziare immediatamente, perché ha un dirigente che minaccia fisicamente e verbalmente un giornalista".