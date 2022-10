De Paola: “Penso che Brozovic crei problemi nello spogliatoio: quei musi lunghi…”

Paolo De Paola, noto giornalista, a TMW Radio ha parlato così dei momenti di Inter e Milan dopo il decimo turno di Serie A: “Più del momento, mi voglio soffermare su due giocatori di Milan e Inter, ovvero Kessié e Brozovic, che rappresentano assenze pesanti. Il Milan non ha ancora sostituito l’ivoriano, nel nostro campionato si sente ma ancora sostituibile mentre invece in Europa non si rimedia. I rossoneri devono ritrovare armonia a centrocampo. Dall’altra parte invece l’Inter, con l’assenza di Brozovic, ha ritrovato armonia e Calhanoglu in regia con Barella rappresenta un centrocampo molto elastico. Non dico che Brozovic crei problemi nello spogliatoio ma lo penso, quei musi lunghi fanno parte del giocatore”.