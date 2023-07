De Paola: “Lukaku, intenzioni chiare: il suo comportamento con l’Inter è…”

“Sarebbe un acquisto assolutamente azzeccato e mi piace anche il modo in cui si sta comportando. Lukaku rimane all’Inter per meno di quanto guadagnerebbe da altre parti, ha manifestato una chiara intenzione ed è quello che sta accompagnando il mercato dell’Inter. È un mercato chiaro con una rosa già piuttosto forte. Con la permanenza di Lukaku e l’arrivo di Frattesi diventa ancora più forte”.

Cosa significa la scelta di Milinkovic di lasciare la Lazio per andare in Arabia?

“È lo svilimento del calcio, puoi assolutamente dire no anche a queste proposte. Dimostri di avere un carattere fragile, poi nessuno può decidere sul destino degli altri. Non è un bel segnale per Milinkovic e per il suo procuratore, è il modo più semplice per fare soldi ma c’è sempre un modo per farli”.