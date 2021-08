De Paola: “Juve? Risultato del disastro totale compiuto da Pirlo, squadra da rifondare”

Intervenuto a Tmw Radio, l'ex direttore di Tuttosport Paolo De Paola ha commentato il momento che sta attraversando la Juventus

Cosa non va nella Juventus, battuta in casa dall'Empoli sabato sera?

"Questa squadra va rifondata nella testa: i giocatori non sono male, ma giocano per sé. Nessuno si aiuta. A forza di filosofeggiare, con tesine presentate a Coverciano, si è distrutta la mentalità di uno spogliatoio. Anche Nedved è uno dei maggiori colpevoli, prima che prendesse certe decisioni la Juventus vinceva".

"Smarrito il fenomeno Ronaldo, tutti gli altri sembrano bambini impauriti. Alex Sandro non va bene così, fa il suo compitino e basta. Non salta più un uomo sulla fascia, cosa che un terzino deve fare. Bonucci non è in condizione, De Ligt deve assumersi più responsabilità, Danilo è improponibile come centrocampista. Salvo solo Chiellini, che ha problemi di tenuta dovuti all'età. Spero che il confronto con il Napoli, al rientro dalla sosta, metta molta paura e faccia tornare l'umiltà giusta".