De Paola: “Inter, bisogna dare meriti ad Inzaghi. La sua impronta si vede”

Nel corso del suo editoriale per Sportitalia, Paolo De Paola, giornalista, ha analizzato così il momento dell'Inter: "Bisogna dare merito a Inzaghi. La squadra c’è e sta tornando su ottimi livelli. L’impronta dell’allenatore si vede e anche il successo in Supercoppa codifica un nuovo modo di intendere il calcio basato su una prudenza temprata dalla qualità. Praticamente le stesse armi utilizzate alla Lazio che il buon Sarri ancora non riesce a scalfire. Buona difesa, tanto fosforo a centrocampo e attacco adattato alle esigenze di chi scende in campo. Insomma c’è da sperare bene anche per il cammino in Champions".