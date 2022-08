De Paola: “Inter incognita, gioco Juve pessimo. Quella che ha impressionato…”

Paolo De Paola, giornalista ed ex direttore di Corriere dello Sport e Tuttosport, scrive sul suo profilo Facebook: "Delle squadre qualificate in Champions, il Napoli è quella che ha impressionato maggiormente al termine di questo primo turno di campionato mostrando anche il miglior acquisto visto in campo dopo i primi novanta minuti: Kvaratskhelia. Il Milan è sui livelli della scorsa stagione con un potenziale d’attacco persino più ampio, ma con una difesa rivedibile. L’Inter è ancora un’incognita e affiora sempre quella discontinuità in partita che ha caratterizzato anche la scorsa stagione. Invece solita Juve: gioco pessimo e pallino in mano agli avversari nonostante i tre gol. Non si può sempre far leva sull’ultimo arrivato per caricargli sulle spalle le maggiori responsabilità. Soprattutto se poi si infortuna. Il tempo per Allegri rischia di scadere davvero".