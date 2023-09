De Paola: “Mercato? Situazione non florida ma l’Inter ha avuto il merito di…”

"La società regina è stata il Milan, ma le altre seguono a ruota. Il Napoli aveva già percorso questa strada con gli acquisti eccellenti e semi sconosciuti nelle stagioni precedenti. La forza della squadra di Garcia si è espressa nell’aver conservato più o meno intatto l’organico che aveva incantato tutti nella scorsa stagione inserendo anche delle piacevoli novità. E complimenti a Zielinski che ha preferito rimanere in un torneo competitivo lasciando alla concorrenza quella che sarebbe stata una seconda scelta per il Napoli. A seguire c’è l’Inter che, sicuramente, ha perso qualcosa per le uscite di Onana e Dzeko inseguendo il miraggio Lukaku. Non ci fosse stata la furberia del procuratore del belga che ha solo fatto perdere tempo ai nerazzurri, probabilmente, Dzeko, sarebbe rimasto cancellando così la ricerca di un attaccante di stazza approdata poi su Arnautovic. In ogni caso Thuram rappresenta una ottima e sorprendente variante tattica. L’Inter ha avuto il merito, in una situazione tutt’altro che florida, di realizzare uno dei migliori colpi di mercato con Pavard che rappresenta un rinforzo considerevole nel reparto difensivo. Ma la vera forza dei nerazzurri sta nel centrocampo rimpolpato oltre che dall’arrivo di Frattesi anche dall’ultimo colpo di mercato: Klaassen".