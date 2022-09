De Paola: “Tornata la pazza Inter con blackout. Nello spogliatoio vedo…”

“Io vedo una mancanza di coesione nello spogliatoio, come se ci fosse un qualcosa che non va in questo momento. È tornata la pazza Inter che ha dei blackout, poi si ricorda la qualità che ha e prova a recuperare la partita come nel derby. Vai sotto 3-1, poi ti riaccendi e Maignan fa un miracolo su Calhanoglu. C’è bisogno di maggior coesione in casa Inter e serve quella chimica che al momento sta mancando”, le sue parole.